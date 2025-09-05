Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Lionel, uno de los participantes más queridos del ciclo de eltrece, quedara eliminado por apenas medio kilo de diferencia.

El participante rompió en llanto frente a sus compañeros y al equipo médico. “Por medio kilo, hoy te vas de Cuestión de Peso”, anunciaron en vivo, dejando a todos en shock.

“Yo tampoco lo esperaba. Quiero agradecerles a todos, a los que me acompañaron, a ustedes, a los chicos. No sé qué decir”, expresó Lionel, visiblemente conmovido.

Consultado sobre las posibles razones de su eliminación, el participante no quiso justificarse: “Sinceramente, no voy a meter excusas. Sé que tengo mucha retención de líquido y es algo con lo cual peleo todos los días. Pero no consumo sal, trato de cuidarme”.

El equipo médico explicó que Lionel llegó al programa con hipertensión arterial, edemas y una lesión en la pierna, lo que complicó su evolución. Aun así, destacaron que logró un avance impresionante: bajó más de 43 kilos y mejoró notablemente su salud.

Lionel: “Sé que todos me tenían mucha fe. Y siento que fallé, porque si no, la balanza no hubiese mostrado eso”.

Entre lágrimas, el participante se despidió de sus compañeros: “Sé que todos me tenían mucha fe. Y siento que fallé, porque si no, la balanza no hubiese mostrado eso”, cerró Lionel, con la voz quebrada.

Mauricio Bava, de 44 años, se convirtió en uno de los nuevos protagonistas de Cuestión de Peso -el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece- y emocionó a todos con su historia de vida.

“Hola, mi nombre es Mauricio, soy de San Miguel, soy comerciante y vengo a Cuestión de Peso para cambiar mi vida. Vendo insumos de tapicería”, se presentó frente a las cámaras.

El participante -que comienza su tratamiento con 211 kilos- reveló que convive con el sobrepeso desde hace más de 15 años: “Tengo sobrepeso desde los 28 aproximadamente. Me enfoqué en trabajar un montón y dejé la salud, por ahí, como algo secundario y de a poquito fue aumentando sin parar”.

Separado y papá de una adolescente de 14 años, Mauricio confesó cuál es su mayor motor: “Para mí, mi hija es todo. Desde llevarla a taekwondo a hacer la tarea, llevarla a andar a caballo, toda la actividad que se le ocurra, la hacemos”.

Actualmente está en pareja con Eli, con quien convive hace casi cuatro años y comparte también la crianza de la hija de ella, de 16 años. Pero a pesar de su presente familiar, reconoció que su estilo de vida lo llevó a una situación límite: “Obviamente, hoy no estoy en condiciones para correr una carrera con absolutamente nada”.

Con sinceridad, Mauricio habló de su relación con la comida: “Si estoy triste, como una hamburguesa; y si estoy contento, como una hamburguesa. No como por una cuestión de ánimo, como porque me gusta”.

Mauricio Bava: “Lo que más quiero en el mundo es mi hija y para poder acompañarla, necesito vivir muchos años. Y quiero estar bien de salud para la vida diaria, para todo”.

También se permitió un momento de autocrítica: “Bajar de peso fue algo que solo nunca lo pude hacer. Y bueno, hoy estoy con ganas de tomar ese compromiso y poder hacer todo lo que quiera”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Lo que más quiero en el mundo es mi hija y para poder acompañarla, necesito vivir muchos años. Y quiero estar bien de salud para la vida diaria, para todo”.