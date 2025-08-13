La incorporación de Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 a Cuestión de Peso ya generó polémica, cuando el enemigo de Alfa dentro de la casa más famosa blanqueó su adicción a la leche.

“Yo amo la leche en todas sus formas”, declaró Big Ari prestándose para que lo deliren.

Por eso, Ariel aclaró que todas las noches bebe “un litro de leche” blanca y fría de la botella antes de irse a dormir.

Ariel Ansaldo.

De hecho, Javier Verón bromeó con que era “un ternero”.

QUÉ SIENTE ARIEL CUANDO TOMA LECHE

“La leche me da vida, bienestar”, enfatizó.

Chistes con doble sentido de por medio, Ariel se prestó al juego: “La mamadera la tomé hasta los 12 años”.

Pícaro, Ariel Ansaldo le echó la culpa al doctor Mario Socolinsky por su campaña permanente por la lactancia: “La dejé cuando pasé de la primaria al secundairo”.

“El tema es la ansiedad oral. Uno necesita la oralidad”, cerró Ariel Ansaldo.