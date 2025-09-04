Mauricio Bava, de 44 años, se convirtió en uno de los nuevos protagonistas de Cuestión de Peso -el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece- y emocionó a todos con su historia de vida.

“Hola, mi nombre es Mauricio, soy de San Miguel, soy comerciante y vengo a Cuestión de Peso para cambiar mi vida. Vendo insumos de tapicería”, se presentó frente a las cámaras.

El participante reveló que convive con el sobrepeso desde hace más de 15 años: “Tengo sobrepeso desde los 28 aproximadamente. Me enfoqué en trabajar un montón y dejé la salud, por ahí, como algo secundario y de a poquito fue aumentando sin parar”.

Separado y papá de una adolescente de 14 años, Mauricio confesó cuál es su mayor motor: “Para mí, mi hija es todo. Desde llevarla a taekwondo a hacer la tarea, llevarla a andar a caballo, toda la actividad que se le ocurra, la hacemos”.

Actualmente está en pareja con Eli, con quien convive hace casi cuatro años y comparte también la crianza de la hija de ella, de 16 años. Pero a pesar de su presente familiar, reconoció que su estilo de vida lo llevó a una situación límite: “Obviamente, hoy no estoy en condiciones para correr una carrera con absolutamente nada”.

Con sinceridad, Mauricio habló de su relación con la comida: “Si estoy triste, como una hamburguesa; y si estoy contento, como una hamburguesa. No como por una cuestión de ánimo, como porque me gusta”.

También se permitió un momento de autocrítica: “Bajar de peso fue algo que solo nunca lo pude hacer. Y bueno, hoy estoy con ganas de tomar ese compromiso y poder hacer todo lo que quiera”, remqrcó. Y cerró, a corazón abierto: “Lo que más quiero en el mundo es mi hija y para poder acompañarla, necesito vivir muchos años. Y quiero estar bien de salud para la vida diaria, para todo”.

EL LLANTO DE MACARENA AL VERSE EN EL ESPEJO, A POCO DE INICIAR SU TRATAMIENTO EN CUESTIÓN DE PESO

A poco de haber comenzado su tratamiento en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Macarena no pudo contener las lágrimas al enfrentarse a su propia imagen en el espejo.

En medio de la consulta con Sergio Verón, la joven abrió su corazón y confesó: “Acepto que me cuelga la panza, acepto mis brazos gordos, mis piernas… Para mí, esto representa que estoy triste, que no me cuido y que me dejé”.

“Cuando me veo en el espejo, no me quiero castigar. Antes me miraba con asco y hoy me quiero mirar con amor. Tengo un deseo de querer cuidarme más”, agregó.

Pero el momento más fuerte llegó cuando, al observar una proyección de su imagen, se quebró: “Pensé que me veía de otra forma. Ay, me voy a poner a llorar. Es muy difícil no verme con asco. Lo trabajo mucho”, expresó.

Finalmente, Macarena logró decir una palabra que sintetizó su deseo de cambio: “Esperanza”, atinó a decir, dejando en claro que éste es apenas el inicio de un camino de transformación personal y emocional.