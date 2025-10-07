Este martes, Ariel Ansaldo aseguró no aguantar más la presión y decidió renunciar en vivo a Cuestión de Peso. El ex participante de Gran Hermano bajó 17 kilos durante su paso por el reality de salud, pero terminó estallando en medio de una discusión con los médicos y con Mario Massacchesi.

La tensión venía creciendo desde hace semanas. Ariel, conocido como “Big Ari”, tuvo varios cruces con sus compañeros y con los médicos nutricionistas. Pero esta vez, la situación se volvió insostenible.

Todo estalló durante una charla en vivo con Sergio Verón. Ariel, visiblemente frustrado, lanzó: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal! Se generan discusiones, estrés… No sé qué hago acá”. Además, pidió la intervención de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot.

BIG ARI ESTALLÓ CONTRA EL CUERPO MÉDICO Y RENUNCIÓ A CUESTIÓN DE PESO

El participante de Berazategui fue contundente: “Me dijeron que hacía todo mal, que iba a sufrir las consecuencias… Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, que iba a fracasar… Estoy harto de pasarla mal en las charlas”.

Cansado y al borde de las lágrimas, Ariel tiró la toalla: “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Listo. Basta, por favor, te pido. Me quiero ir”. Antes de abandonar el estudio, le habló directamente al conductor, Mario Massaccesi.

“Basta de estas cosas. ¡No quiero más! Yo fui a las consultas… Hace dos meses que doy explicaciones. Yo vine a bajar de peso y hacer reír a la gente, y me hacen quedar como no soy, no miento… Nada es lo que parece en la clínica por momentos. Y yo no encajo… Ya está Mario, me voy”.

