Una nueva eliminación sacudió a Cuestión de Peso y dejó al equipo entero con el corazón en la mano. Esta vez, quien tuvo que abandonar el programa fue Alan, el participante de 37 años que había ingresado hacía poco más de un mes y ya se había ganado el cariño de sus compañeros y del público.

Luego de las fiestas, la balanza fue implacable: marcó 1,100 kilos de más, un número que lo dejó automáticamente fuera de competencia. Totalmente impactado, Alan no pudo ocultar su sorpresa: “No me lo esperaba. Me cuidé, todo lo que comí está anotado”, aseguró al aire, visiblemente frustrado por el resultado.

A pesar del golpe, el joven mostró una actitud positiva y dejó en claro que no piensa bajar los brazos: “Voy a seguir con el tratamiento en mi casa porque está bueno lo que aprendí”, dijo, destacando el valor del proceso que vivió dentro del programa.

Fue entonces cuando Estefanía Pasquini le hizo una pregunta clave: si quería continuar formando parte del grupo de exparticipantes, que siguen acompañados por el equipo médico. La respuesta no tardó en llegar, pero antes intervino Alberto Cormillot: “Mi recomendación, fuertísima, es que más allá de cómo te puedas sentir en este momento, es que sigas con los ex participantes”.

Alan escuchó atentamente y finalmente tomó una decisión que fue celebrada por todos:“Voy a aceptar”, respondió, sellando su continuidad en el tratamiento.

La gala de Cuestión de Peso se vivió con máxima tensión cuando Marianella enfrentó uno de los momentos más determinantes de su paso por el programa: la temida balanza. Y, como era de esperarse, Alberto Cormillot no se quedó callado y reaccionó al ver su avance en el tratamiento.

Mientras la participante se subía a la balanza, el clima en el estudio era de puro nervios. Marianela tenía comodín, pero aún así debía enfrentar el resultado.

Los números no tardaron en aparecer y el margen fue mínimo. Marianela debía pesar 128,200 kilos, pero quedó apenas 200 gramos por debajo. Una diferencia ínfima que podía haber cambiado todo: “Por 200 gramos, Marianella, te quedabas”, remarcó el locutor.

Fue entonces que Cormillot se sorprendió con su compromiso: “¡Es una barbaridad! ¡Lleva bajados más de 50 kilos!“, cerró, ante el estallido de felicidad de la participante.