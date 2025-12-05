En Cuestión de peso se vivió un momento tan divertido como nutricional cuando Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini contaron cuál es el sándwich perfecto que ambos comen cada domingo a la noche.

Todo comenzó cuando el programa habló del “sándwich ideal según Harvard”, una propuesta saludable que incluye pan integral, palta, cebolla, lechuga, zanahoria y proteína magra como pollo o atún.

Por su parte, Pasquini apoyó la recomendación sin dudar: “Es un sándwich nutricionalmente perfecto”, dijo, enumerando los ingredientes como una receta de manual.

Pero cuando llegó el turno del doctor, todo cambió. Con su humor característico, Cormillot sentenció: “No es el perfecto, es el que me gusta a mí, el que me piacce. Eso lo hace perfecto”.

Y así presentó su creación intocable desde hace más de 15 años. Su receta es tan simple como rigurosa: Pan blanco tostado, queso blanco (en la base y también en la tapa), un toque de mostaza, lomito ahumado o jamón magro, picles (“pepinitos para que no se escapen”, bromeó) y huevo a la plancha.

“Esto es lo que yo como todos los domingos a la noche. Religiosamente. Se hace así. Y las cosas no se cambian”, remarcó, entre risas.

Pero el método de consumo es aún más estricto: el sándwich debe ir envuelto en papel aluminio, que se abre “como una banana” para evitar desastres: “Si no, es un lío”, explicó.

Y para coronar el ritual, llegó la parte más inesperada: cada bocado se acompaña con media castaña de cajú y un sorbo de caldo light: “Sándwich, castaña, sándwich, castaña. Desde hace 15 años es así. Si no, no funciona”, cerró.

ALBERTO CORMILLOT REVELÓ POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL BAJAR DE PESO

Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental. Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Alberto Cormillot: “Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.