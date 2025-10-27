Después de su renuncia a Cuestión de peso, Ariel “Big Ari” Ansaldo reapareció en televisión y sorprendió con sus declaraciones en Puro Show. Más flaco, reflexivo y con nuevos objetivos, el exparticipante del reality del programa de eltrece contó cómo atraviesa esta nueva etapa personal y profesional.

“Estoy bien. De hecho, me compré una bici. Yo toda la vida entrené y fui un pibe saludable. La pudrí en pandemia”, explicó Ariel, al hablar sobre su cambio físico en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Ari también reflexionó sobre lo que significó para él su paso por el ciclo de salud: “Hubo una charla en la que me dijeron: ‘¿Pudiste con Alfa y no podés con esto?’. Pero es muy diferente. Porque acá, quieras o no, la obesidad... como yo le dije una frase a Mario Massaccesi: ‘cumplí mi condena por haber engordado’. Yo sentía eso”, confesó, con crudeza.

Foto: Captura (eltrece)

El ex participante también habló de cómo las apariencias siguen influyendo en el medio artístico: “Está bien, mal, no se habla de los cuerpos… pero ustedes saben que se habla. Es para la carrera y también para la salud. ‘Si te ve bien, te contratan. Si te ve mal, no te contratan’”.

Ya fuera del programa, Ari reveló que está en plena búsqueda laboral y con ganas de apostar fuerte a su vocación artística: “Estoy buscando laburo”, reconoció. Y cerró: “Amo la tele. A mí me contratan empresas para hacer cortos privados, pero yo quiero llegar a la ficción o al cine. Eso es lo que quiero hacer. Sé que soy bueno para eso”.

ARIEL ANSALDO DEJÓ CUESTIÓN DE PESO TRAS BAJAR 17 KILOS: LOS FUERTES MOTIVOS

Este martes, Ariel Ansaldo aseguró no aguantar más la presión y decidió renunciar en vivo a Cuestión de Peso. El ex participante de Gran Hermano bajó 17 kilos durante su paso por el reality de salud, pero terminó estallando en medio de una discusión con los médicos y con Mario Massacchesi.

La tensión venía creciendo desde hace semanas. Ariel, conocido como “Big Ari”, tuvo varios cruces con sus compañeros y con los médicos nutricionistas. Pero esta vez, la situación se volvió insostenible.

Fotos: capturas eltrece

Todo estalló durante una charla en vivo con Sergio Verón. Ariel, visiblemente frustrado, lanzó: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal! Se generan discusiones, estrés… No sé qué hago acá”. Además, pidió la intervención de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot.

El participante de Berazategui fue contundente: “Me dijeron que hacía todo mal, que iba a sufrir las consecuencias… Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, que iba a fracasar… Estoy harto de pasarla mal en las charlas”.

Cansado y al borde de las lágrimas, Ariel tiró la toalla: “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Listo. Basta, por favor, te pido. Me quiero ir”. Antes de abandonar el estudio, le habló directamente al conductor, Mario Massaccesi.

Ariel "Big Ari" Ansaldo (Foto: captura eltrece)

“Basta de estas cosas. ¡No quiero más! Yo fui a las consultas… Hace dos meses que doy explicaciones. Yo vine a bajar de peso y hacer reír a la gente, y me hacen quedar como no soy, no miento… Nada es lo que parece en la clínica por momentos. Y yo no encajo… Ya está Mario, me voy”.