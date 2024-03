Daniela Celis habló sin filtros en su visita a A la Barbarossa sobre la entrada de Alfa y Ariel Ansaldo a la edición 2023 de Gran Hermano.

“Realmente creo que Alfa se siente dueño de la casa y que venga Ariel de la nada de afuera lo desestabilizó, no se esperaba que se quede, ni se lo imaginaba”, comentó.

La influencer, agregó: “Se notó una diferencia enorme en la casa, la alianza por un lado de Alfa con Furia y el resto de los chicos de la casa con Ariel”.

Daniela Celis en A la Barbarossa.

“A Alfa le molestó mucho cómo los chicos lo recibieron a Ariel porque él no tuvo esa recibida, no podía más. Conociéndolo, Alfa no se va ni loco de la casa”, sentenció.

EL ENOJO DE ALFA TRAS EL INGRESO DE ARIEL A LA CASA DE GRAN HERMANO

Alfa y Ariel en Gran Hermano 2022

Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 el último lunes y el martes por la noche quedó sorprendido con la entrada de Ariel Ansaldo al reality.

Súper enojado, comentó: “Preparo la valija y me voy a mi casa con mis amigoas. No estoy jodiendo, no tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos”.