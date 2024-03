Alfa entró a la casa de Gran Hermano 2023 el lunes por la noche y sorprendió a los participantes al hablar de su vínculo con Isabel de Negri.

“Prepárense. Hasta el final no me voy, aviso. Este era mi lugar. Vine a poner orden acá. ¿Qué haces, furia? No me esperaste ”, dijo el mediático.

“Te esperó Isabel... llegaste tarde”, le contestó Juliana Scaglione, más conocida como Furia, y él le contestó picante: “No, Isabel no”.

Alfa en Gran Hermano 2023.

“Ella también dice lo mismo, le dije ‘¿te gustaría estar con Alfa?’ y me dijo que no”, retrucó ella y Alfa lanzó: “¿Querés que te muestre los mensajes?”.

TENSIÓN ENTRE CATALINA GOROSTIDI Y ALFA TRAS EL INGRESO DEL EX GRAN HERMANO A LA CASA

Catalina Gorostidi y Alfa protagonizaron un momento de tensión tras el ingreso del ex Gran Hermano a la famosa casa.

“Esta es mi casa este año, no la tuya”, le advirtió ella y el expanelista retrucó: “Vos sos sopita acá, el título de posesión es nuestro, vos estas unos días más”.