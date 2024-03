Este lunes, los planetas se alinearon y Juliana “Furia” Scaglione pudo ver cumplido su sueño de ver a Walter “Alfa” Santiago ingresar a la casa de Gran Hermano, aunque este trae su propia agenda para la casa, tal como le ordenó Santiago del Moro.

“¿Qué haces, Furia?”, le dijo Alfa a Juliana ni bien entró a la casa y ella le ofreció un vaso con agua, a lo que ella le dijo: “Te esperé”. “¿Me esperaste? No, no esperaste. Me metiste los cuernos, Furia”, le reprochó él en referencia a su relación con Mauro.

El look de Alfa en su regreso a "Gran Hermano" sorprendió a todos. (Foto: Captura Telefe)

“Me esperaste las pelotas”, se quejó de nuevo Alfa, y Furia le respondió: “No, pará. Duermo con tu pañuelo todas las noches”, le contestó ella. “Las pelotas me esperaste. Tengo a todos los testigos acá de que me metiste los cuernos”, le respondió él, que se quedó sorprendido de “lo chiquitita” que es la participante.

Leé más:

Alfa le respondió picantísimo a su exnovia tras negar el romance: “Tengo pruebas”

CUÁL ES LA MISIÓN DE ALFA EN GRAN HERMANO

En el inicio de la gala de este lunes, Santiago presentó a Alfa, que llegó ataviado con un atuedo al estilo “mystery men” con sobretodo negro y amplio sombrero haciendo juego. “¿Estás listo? Escúchame bien, Alfa, vas con una misión, que es la de jugar. Pero jugar desde tu lugar”, le dijo Santiago.

“Te digo ‘jugar’ porque vos vas a nominar el día miércoles, y vas a jugar porque vas a tener la casa entre tus manos, porque conoces el juego, porque los viste afuera. Lo primero que te pido es respetar el aislamiento, esperarlos a ellos”, le pidió Del Moro a Walter.

Alfa y Furia se mostraron muy unidos desde el regreso del exparticipante a la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

“Entras a una casa que ya está con un juego avanzado. Así que andá, pasala bien, divertite, y a jugar que de eso se ve si mucho. ¿Le aplaudimos?”, propuso el conductor, mientras el participante enfilaba hacia el remís que lo llevaría a la casa, a algunas cua

Leé más:

Yanina Latorre demolió a Alfa de Gran Hermano con sus declaraciones