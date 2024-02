Lo que Florencia Epelbaum (34) definió como una simple amistad para Alfa fue un affaire, y lo que en un primer momento fue una cordial relación, ahora se transformó un enfrentamiento mediático por el cual el polémico exparticipante de Gran Hermano 2022 salió al cruce de la periodista.

“Estoy molesto con lo que esta chica está diciendo porque si hubiera terminado la relación, todo bien. No hablo más, que no hable de mí ni yo de ella”, arrancó moderando su indignación en diálogo con Ciudad.

Entonces, subió la apuesta en alusión a la nota que la abogada le había dado a este sitio: “Tengo chats que avalan toda esta relación. Me decía ‘Alfa me estoy encariñando, me estoy enamorando, me gusta tu protección’. Es una caradura”.

“Es una embustera, me quiso usar para tener un poquito de prensa para ir a lo de Georgina en A la Barbarossa, a Editando tele y nada más. Es una movilera de córdoba. Esa es la historia. Si no hubiera mentido… pero mintió”, continuó ácido

Florencia Epelbaum y Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022. (Foto: Ciudad)

Ahí, Alfa explotó por la versión de Flor de que nunca hubo intimidad entre ellos: “¿¡Que nunca me dio un beso!? ¿¡Que nunca durmió conmigo!? ¡Estamos todos locos! Yo de bolú no tengo nada, ¿entienden?”.

“Me pidió que le compre un perfume de 400 dólares y todavía me debe la plata. La estoy esperando”, disparó Alfa contra Flor Epelbaum.

POR QUÉ SE TERMINÓ EL AFFAIRE ENTRE ALFA DE GRAN HERMANO Y FLOR EPELBAUM

En ese punto, Alfa aclaró cómo fue que se terminó la buena su onda con Flor Epelbaum: “Yo no me peleé y no le quiero dar más espacio. La que se peleó con ella fue Romina Uhrig, que fue testigo de todo, porque estuvo con nosotros en Punta del Este”.

Luego, reveló: “Con Romina hice videollamadas estando en la cama recostado mirando la tele con Flor. Es una gran mentirosa, una farsante”.

“Lo único que quería era ver si podía pegarse a Telefe, por eso quiso ir a Gran Hermano a sacarse fotos, quería ir al streaming, fue a A la Barbarossa, a Editando Tele, quería un minuto de cámara y con la exposición que tengo hoy, no necesito de una movilera. De verdad”, lamentó con vehemencia.

“Yo le creí. Dije ‘es una buena piba, macanuda, pero era una gran farsante, mentirosa. Y tengo pruebas de todo, porque tengo todo guardado en el WhatsApp. Mensajes de audio, llamadas, los tickets del pasaje en avión. Que no hable bolu…”, cerró Walter Alfa Santiago contra Flor Epelbaum.