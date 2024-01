Las despectivas declaraciones de Walter Alfa Santiago al referirse a Florencia Epelbaum (34), la periodista con la que presentaba como su pareja en los medios, enfurecieron a mujer y decidió salirle a desmentirlo en una nota con Ciudad, justo en el día del cumpleaños del ex Gran Hermano 2022.

“Nunca hubo separación, ya que jamás estuve con él. Era mi amigo. Él sabía eso. Yo sé lo dejé muy en claro. No fue ni novio, ni amigos con derecho, ni nada de esas cosas”, aclaró Flor de entrada desde República Dominicana “trabajando y también disfrutando”.

“Sólo era un amigo con el que compartíamos cosas, como hacen los amigos). Tuvimos eventos en común en donde nos vieron juntos y largaban títulos a la ligera, pero de ninguna manera fue así como se dijo”, continuó.

“De hecho, yo di nota para un medio en donde después de todo el revuelo que se armó aclaré que no es así como se dijo, pero nunca salió esa nota”.

-¿Estás enojada?

-Se manejó muy mal conmigo, los motivos me los guardo porque a diferencia de él soy una lady, pero digo ‘era’ amigo porque ahora ni si quiera es un contacto de WhatsApp.

-¿Te colgaste de su fama como desliza?

-Que quede claro que yo nunca necesité de nadie para la “fama” y menos de él. ¿Qué fama me puede dar esa persona? En todo caso es él el que quiere fama porque por sus dichos está generando todo esto. Que se sepa que mientras él estaba encerrado en la casa de GH yo estaba haciendo móviles desde Qatar durante el Mundial para todos los medios de Argentina. ¿De qué habla esta persona?

Alfa y Flor Epelbaum.

-¿Por qué insiste en estar dolido porque lo negaste entonces?

-Yo a él nunca lo negué. Siempre hablé de él como un amigo. Si él no se salió con la suya ya es un tema de él. Pero en verdad, que hoy ni un amigo es porque ha dejado mucho q desear, no es la clase de persona que pensé que era. Ahora me encuentro en República Dominicana trabajando y también disfrutando.

Flor Epelbaum. (Foto: @florepelbaum)

-¿Pero ni siquiera se besaron?

-¡Nunca! Fíjense si hay alguna foto así. ¡Yo a un novio lo agarro de la mano! A él ni lo agarraba, ni lo besaba. ¡¡Menos que menos tener sexo!! Yo no me puedo hacer cargo de sus dichos. Pero sí me hago cargo de lo que yo digo y hago. Y sus dichos hablan más de él que de mí.

-¿Cómo se conocieron?

-Nos conocimos en un evento en un shopping, porque para seguir reforzando lo q dije, a mí ya me conocían y me invitaban a los eventos. Empezamos a hablar como amigos y nos reíamos mucho me acuerdo.

Flor Epelbaum. (Foto: @florepelbaum)

-¿Creyó que estabas coqueteando?

-Siempre con buena onda y respeto de mi parte, que hoy con el diario del lunes, veo que eso él nunca lo tuvo.

-¿Cómo surgió el rumor de romance?

-Un día él subió una foto conmigo compartiendo un almuerzo y generó todo un revuelo mediático. Me vi envuelta en una situación en donde tuve que poner paños fríos.

Flor Epelbaum. (Foto: @florepelbaum)

-¿Cómo siguió la relación con Alfa después?

-Todo se tensó y ya no me resultó más agradable hablar con él. Aclaro q la foto del almuerzo surge de inmediato a la relación que él tuvo con Andrea. Asique ahora todo esto me hace pensar… ¿Quién busca favorecerse?