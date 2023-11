Tras su salida de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago (61) conoció a Delfina Wagner (20) y ambos comenzaron una relación amorosa que rompió esquemas en lo referente a la diferencia de edad entre ambos.

Los unías sus coincidencias en el plano de las ideas políticas, ella es una conocida influencer en esa área, y también una afinidad que mostraba públicamente, pero en las últimas horas se conoció que esa relación habría llegado a su fin.

Alfa y Delfina Wagner se separaron después de siete meses de relación. (Foto: Instagram / alfa_walter / delfinawagner_)

En El run run del espectáculo, confirmaron el final del romance entre Walter Alfa y Delfina, y explicaron las causas que llevaron a la pareja a dar por terminado el vínculo, tras anunciarlo durante toda la emisión de manera “enigmática”.

QUÉ CAUSÓ EL FIN DEL ROMANCE DE ALFA DE GRAN HERMANO Y DELFINA WAGNER

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció Fernando Piaggio. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, agregó Lio Pecoraro.

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo”, agregó Lio, y recordó todos los meses que estuvo Alfa encerrado en Gran Hermano.

La supuesta novia de Alfa de Gran Hermano 2022 habló sobre su primer beso

“Se terminó lo que se daba. Esta historia de amor venía de verdad. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo”, contó Lio, y agregó: “El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse”, adelantó.

“Él, astutamente, un hombre mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas por eso y decidieron terminar la relación. Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró el co conductor de El run run.

