La gala de Cuestión de Peso se vivió con máxima tensión cuando Marianella enfrentó uno de los momentos más determinantes de su paso por el programa: la temida balanza. Y, como era de esperarse, Alberto Cormillot no se quedó callado y reaccionó al ver su avance en el tratamiento.

Mientras la participante se subía a la balanza, el clima en el estudio era de puro nervios. Marianela tenía comodín, pero aún así debía enfrentar el resultado.

Los números no tardaron en aparecer y el margen fue mínimo. Marianela debía pesar 128,200 kilos, pero quedó apenas 200 gramos por debajo. Una diferencia ínfima que podía haber cambiado todo: “Por 200 gramos, Marianella, te quedabas”, remarcó el locutor.

Fue entonces que Cormillot se sorprendió con su compromiso: “¡Es una barbaridad! ¡Lleva bajados más de 50 kilos!“, cerró, ante el estallido de felicidad de la participante.

ALBERTO CORMILLOT REVELÓ POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL BAJAR DE PESO

Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental.

Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.