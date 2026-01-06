El mate es un clásico argentino, pero muchas veces la tentación de las facturas o los bizcochitos termina ganando la pulseada. Sin embargo, Abril Cormillot se animó a romper la rutina y presentó en “Cuestión de peso” cinco ideas para disfrutar de un desayuno o una merienda rica y saludable, sin resignar sabor.
La nutricionista se lució en el programa y compartió sus tips junto a Maju Lozano, Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, que se acercaron a la mesa para ver de cerca las propuestas. “Cualquier cosa se come con el mate, aunque con nada de lo que voy a decir ahora. Pero son buenas ideas”, lanzó Abril, entre risas. La conductora no dudó en sumarse: “Todo es espectacular”.
LAS 5 OPCIONES SALUDABLES DE ABRIL CORMILOT PARA ACOMPAÑAR EL MATE
- Tostada con palta y tomate:Es la favorita de muchos. Se puede sumar queso o jamón, siempre con tomate fresco.
- Pinchos de tomate, queso y albahaca:Una combinación fresca y fácil de preparar, ideal para picar entre sorbos.
- Bastoncitos de zanahoria y apio con hummus:Una opción crocante y liviana, perfecta para quienes buscan algo distinto.
- Frutas de estación:Siempre son una buena alternativa para sumar color y vitaminas a la mesa.
- Tostado de pan francés o árabe con jamón y queso:Clásico, pero con un toque más saludable si elegís panes integrales o bajos en sodio.
LOS CONSEJOS DE ABRIL CORMILLOT PARA NO CAER EN LA TENTACIÓN DE LOS HIDRATOS A LA HORA DEL MATE
La nutricionista remarcó que “lo importante es variar y animarse a probar cosas nuevas”. Así, el mate puede seguir siendo ese momento especial del día, pero sin sumar calorías de más ni caer siempre en lo mismo.
Con estas ideas, la próxima vez que pongas la pava, vas a tener excusas de sobra para dejar las facturas de lado y disfrutar de un mate bien acompañado.
