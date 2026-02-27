De regreso al trabajo y a la rutina, Estefanía Pasquini protagonizó un momento de total honestidad en Cuestión de Peso, el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece, al hablar de sus vacaciones con Alberto Cormillot.

Tras disfrutar de unos días de de descanso juntos, la nutricionista no esquivó la pregunta sobre cómo estuvieron sus días: “No descansamos. Esta semana no hubo un paciente que entrara a mi consultorio y me diga ‘¡qué cara tenés! ¿Vos descansaste?’. Y yo le decía que no", expresó.

“En el descanso la pasamos como el cu...”, agregó, generando la sorpresa de todos los participantes, sus compañeros y hasta el propio conductor.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo no”, se defendió el doctor. Pero Estefanía lo mandó al frente: “Él no la pasó mal porque la que hace todo con Emilio soy yo”, lanzó, en referencia al hijo en común que tienen.

Por último, al ser indagado por sus discusiones, Alberto se sinceró: “Peleamos como cualquier pareja”, reconoció. Y Pasquini cerró: “Yo soy la que arenga más y él es paz. No tengo filtro y, siendo mujer, saco las cosas de hace 10 años atrás”.

¡Qué momento!

ALBERTO CORMILLOT REVELÓ POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL BAJAR DE PESO

Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental. Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.