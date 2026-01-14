El reconocido médico Alberto Cormillot generó preocupación en las últimas horas al aparecer públicamente con un cuello ortopédico. A sus 87 años, el especialista en nutrición contó que sufrió un accidente de tránsito cuando otro vehículo lo chocó de atrás.

“Me chocaron de atrás en el auto”, relató Cormillot, quien explicó que el impacto le provocó una lesión en la zona del cuello y las cervicales. El famoso “latigazo” que produce el cinturón de seguridad le jugó una mala pasada, aunque el propio médico aclaró que, por suerte, el episodio no pasó a mayores.

Cómo está la salud de Alberto Cormillot tras el accidente

Cormillot detalló que deberá usar el cuello ortopédico durante un tiempo prolongado. “No, no, un par de meses. No sé cuánto tiempo. No es incómodo, al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, o sea no hacés ningún movimiento que sea inconveniente”, explicó el profesional en una entrevista.

El médico contó que utiliza el cuello ortopédico en todo momento, incluso para dormir. “Es mullidito. Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”, aseguró en diálogo con Mitre Live.

El mensaje de Cormillot tras el accidente

Lejos de enfocarse en lo negativo, Cormillot rescató el lado positivo de la situación y destacó que el cuello ortopédico le permite sobrellevar el dolor y continuar con su rutina diaria. El médico deberá mantener este accesorio durante al menos dos meses más, pero se mostró optimista y agradecido de que el accidente no haya tenido consecuencias más graves.