La confesión de Alberto Cormillot sobre la intensa vida sexual que mantiene a sus 87 años con Estefanía Pasquini (39) generó controversias, y se explayó sobre el tabú que buscó romper.

“Yo veo que en todos los programas se habla sobre sexo. Acá lo que llamó la atención que un adulto mayor, un viejo, habla de sexo”, enfatizó en una nota con Puro Show.

Alberto Cormillot con Estefanía Pasquini y el pequeño Emilio (Foto: Movilpress)

Entonces aludió a la edad de jubilación: “Se supone que a los 65 años uno se tiene que retirar. Y no está escrito en ningún lado”.

“Hay dos ismos que han permanecido fuertes, que son el gordismo y el viejismo. El viejismo es implícito, pero no es tan explícito. El gordismo es explícito y es implícito, ¿no?

EL PROBLEMA DEL VIEJISMO SEGÚN CORMILLOT

“El peor problema del viejismo es cuando la persona compra y se da el mensaje ‘de yo no merezco, no puedo hacer tal cosa’, antes que su cuerpo se lo impida. Porque llega un momento en que el cuerpo te lo impide, ¿no?“, reflexionó.

“A mí el cuerpo todavía no me impidió muchas cosas. Por eso las sigo haciendo...”, concluyó Alberto Cormillot, que cumplió 60 años como médico, y además baila tango, tap y hace danzas aéreas.