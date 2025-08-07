Alberto Cormillot habló sin tabúes sobre el sexo a los 86 años y sorprendió con una declaración contundente: “Mientras el cuerpo no me ponga límites, yo no me los pongo”. A punto de cumplir 87, el médico se refirió a su intimidad y aseguró sigue activo en el plano sexual.

“Mi vida sexual no cambió en todos estos años. Sigue siendo la misma, sigue activa”, contó en una entrevista con la revista Gente. Cormillot, que está en pareja con Estefanía Pasquini (39) y es padre de Emilio (3), reflexionó sobre el paso del tiempo y el deseo.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Foto: Instagram)

“Esto de poner límites es una manifestación de viejismo. Mi papá murió a los 95 y tuvo vida sexual hasta que falleció”, explicó. Y cuando le preguntaron hasta qué edad imagina manteniendo relaciones, fue claro: “Hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá”.

EL DOCTOR ALBERTO CORMILLOT ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU VIDA ÍNTIMA CON ESTEFANÍA PASQUINI

“Seguramente hay un porcentaje significativo de hombres (mayores de 80 años) que siguen teniendo sexo, de distintas formas. No necesitás una erección completa para tener sexo. Hay muchas maneras de estar en pareja y satisfacerse mutuamente”, analizó el médico.

Sobre su relación actual con Pasquini, el doctor la calificó de “muy activa. “Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces. No todos los días, depende del estado de ánimo y del momento. Pero sí, mucho más de una vez por semana”, aseguró.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Foto: Instagram)

Cormillot también habló sobre los desafíos sexuales en la vejez. “En los hombres puede bajar la libido por disminución de la testosterona, los estados de ánimo influyen...”, dijo, aunque resaltó que tiene muchísimos beneficios: “Desestresa, genera endorfinas, es placentero”.

“Soy una persona vieja, no me molesta decirlo. Pero no quiero que me digan ‘abuelo’”, cerró Alberto Cormillot, que en los últimos días fue noticia por su presentación como artista en el Circo Servian.

