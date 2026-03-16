El estudio de Cuestión de peso se llenó de risas y anécdotas cuando Alberto Cormillot se animó a contar cuál fue su “carta de seducción” a lo largo de toda su vida. Todo comenzó cuando Mario Massaccesi lo vio algo distraído durante un juego de cartas en el programa y fue directo al hueso: “Te veo un poco perdido”.

El médico no dudó en responder y explicó que, cuando era joven, su estrategia para conquistar era elegir un buen tema lento. “Yo escuchaba muchos lentos, esa era mi carta principal para seducir”, confesó Cormillot, mientras el resto del equipo lo escuchaba atento.

Doctor Alberto Cormillot (Foto: captura eltrece)

La charla se puso aún más divertida cuando sonó “Bésame mucho” y el doctor no dudó en ponerse a cantar. Sergio Verón lo mandó al frente: “Él es besador, definitivamente”, dijo, mientras que Mario afirmó: “No sos ningún lenteja”.

Cormillot, fiel a su estilo, no se achicó y lanzó: “¿Y qué vas a esperar? Es lo único que se puede hacer”. Además, recordó que, en su adolescencia en Bariloche, “solo se escuchaban lentos”, dejando en claro que la música romántica era su aliada infalible.

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La charla siguió subiendo de tono cuando Mario Massaccesi trajo al presente una vieja declaración del doctor en una revista: “Voy a tener sexo hasta los 85”. Cormillot, que hoy tiene 87 años, se rió ante la consulta.

Pero la que no dejó pasar la oportunidad fue Estefanía Pasquini, su pareja, que saltó rápido: “No, no. No se jubiló de eso”. La confesión desató aplausos y carcajadas en el estudio, mientras Mario le reprochó en broma: “Alberto, nos mentiste a todos en la cara”.

Foto: captura eltrece

Así, entre anécdotas y complicidad, Alberto Cormillot volvió a demostrar que el humor y la sinceridad son parte de su sello personal, tanto en la televisión como en la vida.

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