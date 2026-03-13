Un momento cargado de emoción se vivió en Cuestión de Peso cuando Virginia Demo alcanzó su alta tras dos meses de tratamiento. Luego de bajar 10,1 kilos, la exparticipante de Gran Hermano llegó a la balanza y logró el objetivo que se había propuesto al ingresar al programa.

Virginia registró 79,6 kilos y, antes de subir a la balanza, compartió una profunda reflexión sobre el proceso que atravesó: “Aprendí un montón, me gusta el resultado y cómo me veo. Me amigué con el espejo y me incentivo para seguir sin sufrir la dieta”, expresó con visible emoción.

Durante la despedida, la participante también habló del vínculo que generó con el resto del grupo dentro del programa: “El grupo es divino y cada uno tiene una historia que no me hubiese imaginado conocer”, contó, destacando la conexión que se generó entre los participantes.

Foto: Captura (eltrece)

En ese momento, el conductor Mario Massaccesi le dedicó unas palabras que emocionaron aún más el clima del estudio: “Vivías cada historia como si fuese tuya y compartías los momentos de cada uno”, le señaló.

En medio de la charla, Virginia se quebró al hablar de su presente personal y de todo lo que se movilizó durante el tratamiento: “Se acomodaron muchas cosas y otras faltan por acomodarse. Estoy estresada, pero así es la vida”, dijo entre lágrimas.

Foto: Captura (eltrece)

Cuando todo parecía indicar que se despedía del programa, Virginia sorprendió al revelar que quiere seguir vinculada al tratamiento: “Si me lo permiten, me gustaría bajar un poquito más”, lanzó, dejando en claro su deseo de continuar en el ciclo de eltrece.

Luego de evaluar la situación, los médicos le dieron el visto bueno, aunque con una meta más moderada: bajar alrededor de 400 gramos por semana, con un margen de hasta 2 kilos y medio por debajo de su peso de alta.

¡Felicitaciones!

Virginia Demo: “Si me lo permiten, me gustaría bajar un poquito más”.

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ALBERTO CORMILLOT REVELÓ POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL BAJAR DE PESO

Alberto Cormillot volvió a romper mitos sobre la dieta y el metabolismo. En una charla sin filtros en Mujeres Argentinas, el nutricionista habló de los obstáculos reales que pueden existir a la hora de intentar bajar de peso.

“Estamos programados para otra cosa”, arrancó diciendo Cormillot, dejando en claro que nuestra genética juega un rol fundamental. Según explicó, “con la explosión de la industria alimentaria, estamos expuestos a genes con los que antes no éramos compatibles para convivir. Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Pero no todo termina en la genética. El nutricionista que trabaja en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparó el aumento de peso con un “entretejido de hábitos”: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de hábitos que se van entrelazando y que terminan formando una especie de hilos con los que después se arma la soga”.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Cormillot profundizó sobre cómo el cuerpo recuerda su peso máximo: “Las células tienen un par de mecanismos que, cuando aumentan de peso, tienden a recordar que prefieren estar con ese peso. El metabolismo, de tanto subir y bajar, también deja evidencias de que se transforma en un metabolismo un poco más lento”.

Alberto Cormillot: “Nuestra carga genética está adaptada para tratar de ahorrar calorías, porque históricamente faltaban”.

Y cerró con una advertencia contundente: “Cuanto más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Es imposible que una persona se cuide y no baje. Lo difícil es bajar y mantenerse, porque el cuerpo está programado para seguir con el peso máximo al que llegó”.