Un momento de enorme tensión se vivió alrededor de Cuestión de Peso cuando Nahuel compartió con el grupo una experiencia tan impactante como aleccionadora: se desmayó luego de haber recorrido 35 kilómetros en bicicleta ida y vuelta.

Conmovido y aún sensibilizado por lo ocurrido, el participante tomó la palabra y fue directo: “Les quiero contar algo que me pasó el día de ayer. Ayer, como ustedes saben, hice 35 kilómetros en bicicleta”, comenzó diciendo.

Y explicó por qué el logro lo había emocionado tanto: “De no poder caminar hace seis meses, hoy haber logrado eso para mí fue algo que me llenó el pecho y me siento feliz, me siento muy contento”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero la euforia tuvo un freno abrupto. Nahuel relató que el problema no fue el ejercicio en sí, sino la falta de alimentación acorde al esfuerzo físico que realizó: “Después de todo el día no me había alimentado como tenía que alimentarme para la cantidad de actividad física que hice. No desayuné como tenía que desayunar, almorcé dos sándwiches de atún, solamente eso”, confesó.

Además, sumó otro dato clave: “Como no tuvimos colaciones ayer en el canal, no tomé colación, y volví de vuelta en bicicleta a mi casa. Y regresando arriba del tren, me desmayé”.

“Justo tuve la suerte de estar con mi mujer y mi sobrina. esto es un llamado de atención para mí mismo. La alimentación es muy importante y el ejercicio es muy importante, pero que no nos excedamos”, cerró Nahuel.

Nahuel: “Como no tuvimos colaciones ayer en el canal, no tomé colación, y volví de vuelta en bicicleta a mi casa. Y regresando arriba del tren, me desmayé”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EMOCIÓN TOTAL EN CUESTIÓN DE PESO: EL LLANTO DESCONSOLADO DE CANDELA AL ALCANZAR SU SEGUNDA ALTA

Fue un momento de máxima emoción en Cuestión de Peso. A solo dos días de cumplir siete meses como participante del programa de eltrece, Candela logró su segunda alta después de haber bajado más de 47 kilos.

La balanza marcó el destino. Para evitar la eliminación debía pesar 111,5 kilos o menos, pero el objetivo mayor era claro: si llegaba a 110 kilos o menos, obtendría la tan ansiada segunda alta. La tensión se estiró durante largos segundos mientras el estudio entero contuvo la respiración.

Finalmente, llegó el veredicto. Candela pesó 109,700 kilos; apenas 300 gramos hicieron la diferencia entre la espera y la consagración: “¡Sí! ¡Llegaste a tu segunda alta!“, se lo escuchó decir al locutor.

Foto: Captura (eltrece)

El estudio explotó en aplausos, gritos y abrazos. Los participantes corrieron desde la tribuna para fundirse con ella en un abrazo colectivo que dejó en evidencia algo más profundo que un número.

Con más de 47 kilos bajados —47,300 kg exactamente— Candela no pudo contener las lágrimas. Entre agradecimientos, emoción y palabras entrecortadas, quedó claro que el logro iba mucho más allá de lo físico: era el resultado de meses de sacrificio, frustraciones, culpa, aprendizaje y sueños.

Foto: Captura (eltrece)

En medio de la celebración, el equipo destacó un aspecto que sorprendió incluso a la propia protagonista: su rol como líder silenciosa dentro del grupo. Una figura de perfil bajo, pero presente, que acompaña, estimula y también pone límites cuando algo no le gusta.

“Que los demás te reconozcan como líder sin que vos te hayas impuesto como líder es maravilloso”,cerró Mario Massacessi tras ver a Candela muy emocionada.

¡Felicitaciones!