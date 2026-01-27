Lo que empezó como una charla sobre hábitos saludables y cambio de vida terminó convirtiéndose en una de las escenas más incómodas de Cuestión de Peso. Fernanda Vives y su esposo, Sebastián Cobelli, dejaron al descubierto su intimidad de pareja en una conversación en vivo que mezcló reproches, ironías, terapia, y temas referidos a las relaciones sexuales.

Todo se desató cuando Sebastián le hizo un reproche en vivo a la madre de sus hijos en vivo: “Nosotros estamos acá por un cambio en la comida saludable, buenos hábitos, qué sé yo, y por ahí te metista con cosas de la vida nuestra”, comenzó diciendo. A lo que Fernanda respondió: “A vos te molestó que diga lo de la falta de sexo. Eso te molestó”.

“Son cosas que nos pasan a todos los matrimonios de muchos años”, siguió. Pero Cobelli no se la dejó pasar: “¿Hay falta de sexo?“, indagó. Por último, tras confesar que esta temática estuvo presente en su sesión con la psicóloga, Vives cerró con una pregunta concreta: ”Yo quiero saber si el tener relaciones sexuales te hace quemar calorías. Si bajás peso, ¿no tendría que estar dentro del entrenamiento?“.

EL ESCÁNDALO DE LUCIANO CASTRO LLEGÓ A CUESTIÓN DE PESO: EL “HOLA, GUAPA” QUE DESATÓ RISAS

El escándalo por la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani ya traspasó la farándula y llegó nada menos que al piso de Cuestión de peso, donde Maju Lozano y Estefanía Pasquini hicieron un guiño al tema del momento y lograron hacer reír a todos.

Todo ocurrió cuando la conductora saludó a la nutricionista al aire y Estefi le respondió, con picardía: “Hola, guapa”, la frase que quedó asociada al escándalo del actor y que desató carcajadas inmediatas en el estudio.

Lejos de frenar el ida y vuelta, Sergio Verón se sumó a la cargada y disparó otra chicana: “¿Cómo te va el curro?”. Rápida de reflejos, Maju redobló la apuesta y siguió el juego: “Me voy de curro el lunes, Estefi”, cerró, entre risas, alimentando el clima distendido del programa.