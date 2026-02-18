Un momento de profundo dolor se vivió al aire de Cuestión de Peso cuando Luisito, recordado exparticipante del ciclo de eltrece, rompió en llanto al contar el dramático presente que atraviesa su esposa, Noelia.

Luis confirmó que Noelia está internada en el Hospital Posadas, en terapia intensiva, y que su cuadro es crítico: “Yo la trato de animar. Hoy estoy para sostenerla a ella. Yo vivo para sostenerla a ella”, expresó Luisito, intentando mantenerse firme.

“Los médicos siempre dicen lo mismo, que hay que tener paciencia. Y yo me voy a mi casa y me pregunto, ¿cuánta más paciencia voy a tener? Ya pasaron ocho meses“, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

El calvario comenzó tras una cirugía bariátrica: “Ella se operó el 29 de junio del año pasado. No sé por qué se complicó. Hasta el día de hoy me pregunto eso. ¿Qué le pasó?”.

Según le explicaron los médicos, se trata de una complicación extremadamente poco frecuente: “Se desnutrió. Tuvo pérdida mucha de masa muscular. Le quedó su cuerpo deteriorado, como una pasa de uva. Y como que se apagó”, siguió con lágrimas en los ojos.

Pero hubo un momento que lo marcó para siempre: “Ayer como que caí de la realidad donde estaba. La miré de atrás y estaba toda lastimada. Tiene todo su cuerpo lastimado. En la espalda, en el pecho. Yo sigo teniendo fe. Sigo confiando en los médicos. Sigo creyendo que ella se va a poner bien. Pero ayer caí de la realidad que estaba”.

Lo más desgarrador llega en la intimidad de cada visita: “Son irreproducibles las palabras que me dice. Cada vez que voy, ella se despide. Me dice: ‘Luis, ya estoy cansada. Cansada de que me pinchen y de que me metan medicamentos”, cerró, sin encontrar consuelo.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE LUISITO TRAS LLEGAR A SU ALTA, A 14 AÑOS DE HABER INGRESADO A CUESTIÓN DE PESO

A 14 años de haber decidido cambiar su vida al ingresar a Cuestión de Peso y a tres meses de haber quedado eliminado del programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Luisito finalmente pudo cumplir su sueño y llegar a su tan ansiada alta (en junio de 2025).

El exparticipante debía pesar 110 kilos para lograr el objetivo y la balanza marcó 104,6 kilos; registrando una diferencia de 111, 5 kilos desde que comenzó su tratamiento.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido por esto, Luisito dijo unas emotivas palabras en vivo: “Primero, le voy a dedicar esto a mi mamá y a mi papá que me habló recién antes de entrar acá. A mi esposa, Noelia, que siempre estuvo ahí y que está; a todos los compañeros que pasaron a lo largo del camino, a ustedes, a la producción y a los médicos”, atinó a decir.

Foto: Captura (eltrece)

Minutos más tarde, el doctor Alberto Cormillot se acercó a darle un sentido abrazo y compartió toda la felicidad que le generó el esfuerzo y dedicación que le imprimió uno de los participantes más queridos del programa.

¡Felicitaciones!