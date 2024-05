En medio del éxito de la nueva temporada de Cuestión de Peso, uno de sus exparticipantes, el querido Luisito Zerda, contó cómo es su nueva vida tras haber bajado casi 170 kilos.

“Lo que gané en años de vida, lo que gané en salud, lo que gané en fútbol, no tiene comparación alguna”, reveló Luisito, que pasó por el reality en 2009 y hace pocos meses se sometió a una cirugía bariátrica para reducir el tamaño de su estómago.

“Estoy feliz por el logro, que es inmenso. El camino que hice no fue fácil, pero valió la pena”.

Acto seguido, se mostró orgulloso de sí mismo: “De un tipo que estaba postrado en una cama, que ya pensaba lo más trágico posible, porque pensé que me moría, a estar ahora en la situación que estoy, que estoy pesando casi 130 kilos”.

¿CÓMO HIZO LUISITO PARA PERDER CASI 170 KILOS?

Antes de cerrar, Luisito aclaró que, si bien es verdad que se sometió a una cirugía para reducir el tamaño de su estómago, su cambio de vida se debe a su fuerza de voluntad.

“No, no todo se debe al bypass. Los hábitos los tenés que incorporar vos. Es todo mental”.

“No, no todo se debe al bypass. Los hábitos los tenés que incorporar vos. Es todo mental. Lo que hace el bypass, por ejemplo, es no tener tanta ansiedad, no tener apetito. No tengo hambre, antes veía comida, me lanzaba y quería comerme todo”, dijo.

“Hoy veo comida y no se me mueve ni un pelo. Soy otra persona. Hice un laburo interno, trabajé mucho psicológicamente”, cerró Luisito, que trabaja de cartero y está en pareja.