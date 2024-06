Al igual que ocurre la mayoría de los domingos que precede a un feriado, la producción de Gran Hermano 2023 evita llevar a cabo la habitual gala de eliminación del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Este domingo, además de esa premisa, se sumó que Del Moro fue convocado por la producción de los premios Martín Fierro para participar de esa importante gala de la radiofonía argentina, y mal no le fue ya, además de quedarse con el galardón al Mejor conductor de FM, se llevó el premio de oro.

Santiago del Moro ganó el Oro en FM en los Martín Fierro de Radio 2024 (Foto: Carlos Ventura/Nahuel Ventura)

De esta manera, la gala de eliminación de Gran Hermano se pasó para este lunes a las 22.30 cuando termine Por el mundo en la Copa, Juliana “Furia” Scaglione, Martín Kum Emmanuel Vich y Bautista Mascia se disputarán el voto del público para tratar de quedarse en la casa.

VIRGINIA EXPLICÓ CÓMO SE PUEDE SACAR A FURIA DE LA CASA DE GRAN HERMANO

“Yo no entiendo a la gente. Dicen ‘piña, piña, piña’ y eso es una pelot…”, comenzó. “Una cosa sería que realmente pegue ‘piñas’ que noquean y que la gente diga ‘Wow, tiene razón’, pero cuando dice estas pelotudeces, se está cag… de risa”, afirmó.

“Cuando la mina dice ‘Yo nunca ofendí a nadie’ o ‘nunca le he dicho pasar mal un tiempo a nadie’, yo me cago de risa”, agregó la humorista. “Y cuando le dice a Martín que todas las mujeres de la casa lo votamos… Yo lo voté pero no porque era ‘codicioso’ sino porque era un jugador excelente, porque era un pibe que ganaba momento a momento. Ganó nueve liderazgos”, agregó.

Furia y Virginia durante el anuncio de Santiago del Moro en Gran Hermano. (Foto: Captura Telefe)

“Para mí va a ganar”, dijo Furia, y planteó cómo poder evitarlo. “Ella tiene un fandom (…) y todo el fandom de afuera le hace caso y por eso saca a la gente. No nos saca porque nosotros somos pelotudos y no sabemos jugar. No nos saca porque el fandom de ella hace”, cerró Virginia.

