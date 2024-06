Se viene la nueva gala de eliminación de Gran Hermano en la que Juliana “Furia” Scaglione, Martín Kum Emmanuel Vich y Bautista Mascia se disputarán el voto del público para tratar de quedarse en la casa, y Virginia explicó cuál es la forma de eliminar a su archienemiga de una vez por todas.

La semana pasada, y pese a que tenía todas las encuestas en contra, Juliana obtuvo una mayoría abrumadora en la votación general y dejó a Virgnina, que entró en enero, afuera de competencia definitivamente.

Virginia se despidió de Gran Hermano 2023 y le deseó a Furia el mayor de los éxitos. (Foto: captura de Telefe)

Por eso, aunque jura y perjura que admira a Furia y desea que gane, no le tomó mucho explicar en La noche de los ex cuál es la estrategia para eliminarla definitivamente. Tras las opiniones de La Tora, Nacho, Big Ari, Gustavo Conti y Alpha, Virginia dijo que “le da mucha risa” todo.

VIRGINIA DESCUBRIÓ CUÁL ES LA FORTALEZA DE FURIA Y LA EXPUSO PARA QUE PUEDEN GANARLE

“Yo no entiendo a la gente. Dicen ‘piña, piña, piña’ y eso es una pelot…”, comenzó. “Una cosa sería que realmente pegue ‘piñas’ que noquean y que la gente diga ‘Wow, tiene razón’, pero cuando dice estas pelotudeces, se está cag… de risa”, afirmó.

Virginia apuntó contra Furia por sus dichos sobre su enfermedad. (Foto: Captura Telefe)

“Cuando la mina dice ‘Yo nunca ofendí a nadie’ o ‘nunca le he dicho pasar mal un tiempo a nadie’, yo me cago de risa”, agregó la humorista. “Y cuando le dice a Martín que todas las mujeres de la casa lo votamos… Yo lo voté pero no porque era ‘codicioso’ sino porque era un jugador excelente, porque era un pibe que ganaba momento a momento. Ganó nueve liderazgos”, agregó.

“Para mí va a ganar”, dijo Furia, y planteó cómo poder evitarlo. “Ella tiene un fandom (…) y todo el fandom de afuera le hace caso y por eso saca a la gente. No nos saca porque nosotros somos pelotudos y no sabemos jugar. No nos saca porque el fandom de ella hace”, cerró Virginia.

