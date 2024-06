Desde que tomó importancia en el reality convirtiéndose en “la única participante que da contenidos” y ganándose el apoyo incondicional de los “analistas” de El debate de Gran Hermano Furia dio sobradas muestras de que sabe más que sus compañeros.

Aludiendo a sus cartas del tarot o a su “sexto sentido”, la participante ha llegado a decir que “habló más de la cuenta” o que “desde la producción le dijeron que se comporte”, y todos esos momentos formaron parte de un detallado informe de Bendita que le mostraron a Virginia.

Tal como ocurre todos los miércoles gracias a un acuerdo entre Telefe y El nueve, Virginia Demo visitó Bendita y allí fue indagada por Beto Casella si pensaba llamar a sus abogados después de lo que acababa de ver y ella fue más que elocuente: “No para nada, para nada”, dijo.

QUÉ DIJO VIRGINIA TRAS VER UN ELOCUENTE INFORME SOBRE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE FURIA DE LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

“Bueno, espero que no sea cierto. Yo quiero creer que no, que no pasa esto que dicen”, agregó la humorista frente a un Beto Casella que la animaba a hablar libremente, aunque todavía esté “bajo contrato”.

“Cuando entraron en un ‘congelados’, Ceferino (Reato) y Laura Uffal, y también entró Sol (Pérez) y Gastón (Trezeguet), gente que ya había estado afuera más tiempo como Darío y qué sé yo, explicaron que Laura Uffal y Ceferino se peleaban bastante y les dieron a entender que Gastón era furioso”, recordó.

“Pero hay veces que ella misma se pisa y dice ‘Uy, esto no lo podía decir, me fui de boca’ y da información clara y certera que alguien se la está diciendo. ¿La estás viendo ahí?”, quiso saber Enzo Aguilar. “Si, acá lo vi. ¿Qué querés que te diga?”, fue la sugestiva respuesta de Virginia, que contó que a ella le parece que a Furia la deberían haber echado hace rato y la comparó con Isabel a “la que echaron por una bolud…”.

