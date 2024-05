Cuestión de peso volvió hace unos pocos días a la pantalla de eltrece con gran éxito y también con unos participantes que lo dan todo día a día animados por Mario Massaccesi, pero también por los ex concursantes que los visitan como Luisito Zerda.

El santafesino regresó este jueves al ciclo del Dr. Alberto Cormillot con una imagen totalmente renovada pese a los 14 años que pasaron desde su aparición en pantalla y contó cómo lleva adelante la vida tras creer que “se iba a morir obeso”.

Luisito Zerda / Fuente: Instagram

“Cuestión de peso es como mi casa. Yo veo los tapes viejos y veo que venía , me sentaba ahí y hacía quilombo. No me importaba nada”, dijo Luis con lágrimas en los ojos por la emoción. “Entraba y salía, como cuando te dan la llave de tu casa. Y eso me jugó en contra de mi salud porque llegó a pesar 290 kilos”, agregó.

Luisito contó que el “click” para tomarse en serio el tratamiento de Cuestión de peso llegó una noche en la que sintió un dolor en el pecho. “Le dije a mi mamá, le di un abrazo y le conté que ya no podía más, que yo me iba a morir gordo. Y me fui a tomar mate con mi viejo, y lo sentí como una despedida”, recordó.

“Me acosté a adormir y me dije que quedaba en manos de Dios, me entregué. Le dije ‘Quedo en tus manos’. Y al otro día me desperté y dije ‘Por algo no me llevó, me dio otra oportunidad’; y ahí empecé a llamarlo a Verón, que me dijo que estaba dispuesto a ayudarme”, recordó Luisito, que ahora trabaja de cartero.

“Y así fue: hice un buen trabajo con la psicóloga, la hice mi confidente, y también hablé mucho con la nutricionista”, reveló el exparticipante. “Me alejé de la gente tóxica, que no me sumaba nada en mi vida. En ese tiempo había mucho boliche, joda, con ‘los amigos del campeón’; pero cuando se apaga la luz no te queda ni el perro”, dijo, sobre el terrible momento que vivió en pandemia.

“Hace un año y medio atrás no me hubiera imaginado nunca ser cartero, si no, hubiera podido serlo poniéndole rueditas a un sillón. Un día pasaba de la cama a la cocina, de la cocina a la cama. Mi caso era extremo y hoy, con 130 kilos, es otra vida. Me estaba muriendo en mi cama con las piernas totalmente explotadas”, reveló.

