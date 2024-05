En medio del debut de la nueva temporada de Cuestión de Peso en eltrece, muchos se preguntan qué es de la vida de Luis Zerda, más conocido como “Luisito”, uno de los participantes más populares del programa.

Según una entrevista que le dio a TN, Luisito bajó casi170 kilos tras su recordado paso por el ciclo.

“El camino fue duro, pero créanme que valió la pena”, contó en las redes, donde comparte las imágenes que reflejan su nueva vida tras haber cambiado sus hábitos.

Las recaídas quedaron en el pasado cuando el santafecino tuvo que ser internado por una infección en la piel. Acto seguido, se trasladó a Buenos Aires y volvió a enfocarse en mejorar su salud. Lo logró y, cada vez que puede, comparte su experiencia.

¿CÓMO LUISITO LOGRÓ BAJAR DE PESO?

Tiempo atrás, cuando había bajado 100 kilos, Luisito contó cómo se mentalizó para cambiar sus hábitos alimenticios.

“Fue gradualmente. No va eso de ir y hacer gimnasia 3 o 4 horas juntas y al otro día no ir. Empecé de a poco, de menor a mayor. Me costó una banda, no fue fácil. No hay soluciones mágicas. Creo que me ayudó ordenarme en todos los aspectos de la vida. Cambié hábitos malos por buenos y empecé a confiar más en mí. Me metí en la cabeza que yo puedo”, había contado, también en diálogo con TN.