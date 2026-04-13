Alberto Cormillot fue tendencia en las redes sociales el fin de semana tras la versión de que volvería a ser padre junto a Estefanía Pasquini, y ahora el matrimonio contó la verdad en Cuestión de Peso.

“Es una noticia falsa”, afirmó el doctor entre risas.

Para no dejar un ápice de duda, Mario Massaccesi fue preciso al indagar si “viene un hermanito para Emilio”, a lo que tanto Alberto como Estefanía fueron contundentes con su “no”.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini.

Es más, en el momento en que el conductor bromeó con que “no todavía”, la reacción de Pasquini fue categórica al exclamar que “seguramente no” venga otro hijo.

El origen del falso embarazo de Cormillot y Pasquini

En ese punto, Alberto comentó que toda la confusión arrancó por el montaje de la imagen de una ecografía sobre la foto de ambos en el casamiento.

Alberto Cormillot con Estefanía Pasquini y el pequeño Emilio (Foto: Movilpress)

“Recibimos muchas felicitaciones hasta de familiares”, admitió Estefanía Pasquini.

A su vez, Alberto Cormillot reveló que Emilio, que tiene 4 años y medio, “quiere tener un hermanito”.