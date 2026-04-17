A pocos días del lanzamiento de su esperado proyecto “Mataderos”, Saramalacara, una de las principales referentes del new trap argentino, presenta el videoclip de “En la Oculta”, una pieza cargada de identidad y memoria.

El video funciona como un viaje íntimo a su adolescencia, retratando los rituales del barrio, los códigos propios de su entorno y una versión de sí misma que marca el origen de su camino artístico. Con una estética cruda y emocional, la artista reconstruye el génesis de su identidad y deja ver las raíces que hoy definen su música.

Este lanzamiento no solo anticipa lo que será “Mataderos”, sino que también profundiza el universo narrativo de Saramalacara, consolidando su voz dentro de la escena urbana local.

🎥 Mirá “En la Oculta” acá