El segundo disco de Saramalacara, Mataderos, ya está disponible y marca un antes y un después en su carrera. Con una propuesta sonora que fusiona cloud rap, rage y hyperpop, la artista argentina consolida su lugar en la escena internacional sin perder la esencia de su origen.

Lanzado a través de Interscope Records, el álbum fue grabado en Los Ángeles durante 2025 y cuenta con la participación de productores de renombre global como F1lthy, Dylan Brady y Evilgiane, entre otros. Además, incluye colaboraciones vinculadas a figuras como Playboi Carti, Kanye West y The Weeknd, lo que potencia su alcance global.

Saramalacara es el proyecto de Sara Azul Froján, compositora, cantante y productora argentina.

Un viaje entre el barrio y el mundo

Mataderos no es solo un álbum: es un relato atravesado por la tensión entre el pasado y el presente. Inspirado en el barrio porteño donde creció, el disco refleja la dualidad entre lo local y lo internacional, lo under y lo mainstream.

“Se llama Mataderos porque las letras están muy atravesadas por la nostalgia, por el barrio en el que crecí toda mi vida”, expresó la artista.

Esa identidad se traduce en cada track, con referencias sensoriales y emocionales que conectan con su historia personal, mientras su sonido evoluciona hacia una estética más global.

Sonido experimental y narrativa emocional

A lo largo de sus 17 canciones, Saramalacara despliega una paleta sonora que combina atmósferas etéreas con la energía eufórica del rage. El foco emocional aparece desde el inicio con “Señal de Dios”, el single principal, donde explora el desamor y la desconexión.

Temas como “En la oculta” profundizan en su adolescencia y el barrio, mientras que “Despacio” y “Creo que nos podemos ir” narran su crecimiento artístico y las ausencias que deja el camino. En contraste, canciones como “IK U GONNA DIG THIS” aportan una impronta más lúdica y experimental.

El cierre del álbum, con “Tenemos piel” y “Uno atrás de otro”, sintetiza su universo: una mezcla de trap, sensibilidad emo y una actitud desafiante que deja la puerta abierta a nuevas exploraciones.

Acerca de Saramalacara

Con solo 25 años, Saramalacara ya es una de las voces más disruptivas de la música argentina. Tras el impacto de Heráldica —reconocido por Rolling Stone como uno de los mejores discos latinos de 2024—, este nuevo trabajo la posiciona como una figura clave del nuevo sonido global.

Su evolución artística, sumada a su reciente firma con Interscope, refuerza una proyección internacional que no abandona sus raíces: el barrio, la identidad y una mirada profundamente ligada a la cultura digital.

Tracklist de “Mataderos”

El álbum incluye 17 canciones que recorren distintas etapas emocionales y sonoras: