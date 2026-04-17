En una iniciativa que busca llevar un mensaje de esperanza al mundo, Nicolás Cuño encabezó la acción “El amor mata la guerra”, un encuentro realizado en el Rosedal de Palermo que reunió a reconocidas figuras del espectáculo y el deporte argentino.

Entre los participantes se destacaron Maxi López, Claudia Villafañe, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena, Marcelo De Bellis y Juan Marconi.

Como cierre, se realizó una meditación guiada por Beatriz Goyoaga, referente de la organización El Arte de Vivir.