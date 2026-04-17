En medio de semanas agitadas por su distanciamiento con Zaira Nara y otras polémicas mediáticas, Paula Chaves volvió a mostrarse vulnerable en sus redes sociales al revelar la delicada situación que atraviesa Moro, su histórico bulldog francés.

La conductora publicó una postal desde la veterinaria en la que se la ve abrazando a su mascota mientras era asistida por profesionales.

Junto a la imagen, dejó un pedido que generó inmediata repercusión entre sus seguidores: “Piensen cosas lindas de él, por favor”. El mensaje despertó preocupación y una ola de cariño para el animal, que acompaña a la familia desde hace años.

Según había contado tiempo atrás, Moro arrastra algunos problemas de salud desde hace varias semanas. Incluso, en una ocasión reciente, Paula debió llamar de urgencia a su veterinaria porque el perro tenía dificultades para moverse. Sin embargo, cuando la profesional llegó al domicilio, el cuadro mejoró y logró caminar nuevamente con normalidad.

Paula Chaves encendió las alarmas por la salud de Moro y pidió ayuda en redes. Crédito: Instagram

LA EDAD DE MORO PREOCUPA A PAULA CHAVES

La inquietud también está vinculada a la avanzada edad del bulldog francés. Moro está cerca de cumplir 16 años, una cifra poco habitual para la raza, cuya expectativa de vida suele ubicarse entre los 7 y 8 años.

Por eso, cada chequeo médico es seguido con máxima atención por todo el entorno familiar.

Con el paso del tiempo, el perro se convirtió en una figura entrañable dentro del hogar que Paula formó con Pedro Alfonso. De hecho, fue él quien se lo regaló durante la época de Bailando por un Sueño, cuando recién comenzaban su historia de amor.

Paula Chaves relató el mal momento que vivió con su perro: “Estuvo cerca de la parca” | Créditos: Instagram @chavespauok

MORO, EL COMPAÑERO MÁS FIEL DE LA FAMILIA

Desde entonces, Moro acompañó cada etapa importante de la pareja: convivencia, casamiento y la llegada de sus hijos. En más de una oportunidad, Paula compartió divertidas anécdotas sobre él y hasta llegó a contar una insólita teoría sobre su longevidad.

Según recordó, durante su primer embarazo, el perro se comió la placenta luego de romper bolsa.

Entre risas, la modelo aseguró que ese episodio pudo haber sido el secreto para que siga tantos años a su lado. Hoy, mientras enfrenta un momento sensible, la familia espera su recuperación con amor y expectativa.