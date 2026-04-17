Paula Chaves quedó en el centro de la polémica esta semana tras un incómodo momento que vivió en Tapados de Laburo, el ciclo de streaming que conduce en Olga, durante un show de Topa.

Todo ocurrió cuando la conductora le dio el micrófono a una niña, quien sorprendió con un mensaje de rechazo hacia el presidente Javier Milei, generando euforia en el estudio y un fuerte revuelo en redes.

En ese contexto, Yanina Latorre abordó el tema en SQP y reveló una interna detrás de escena que involucra a la producción del programa.

Yanina Latorre aseguró que Paula Chaves pidió cambiar a sus productores en Olga y ella reaccionó en vivo (Captura de América TV)

YANINA LATORRE: “PAULA CHAVES PIDIÓ CAMBIO DE PRODUCCIÓN”

“Paula ya no venía contenta con la producción. Ayer acá hicimos el tema de la nena libertaria, que odia a Milei”, comenzó diciendo Yanina en su programa.

Luego, lanzó una crítica directa al manejo de la situación: “Si no están capacitados para tener chicos en el estudio, no lo hagan”.

Con contundencia, la panelista aseguró: “Paula Chaves pidió cambio de producción. Me lo dijo gente con la que hablé de ahí adentro. Primero pidió suspensión y luego cambios, porque ella se sintió expuesta. En vez de parar lo que pasó, se pararon y aplaudieron todos”.

“No lo frenaron, Topa no sabía a dónde meterse. Se pararon, aplaudieron... Paula es una mina de las blancas, no le gusta el conflicto y quedó muy expuesta. Paula en ese momento le tapó la boca a la chiquita”, agregó Yanina.

PAULA CHAVES LE ESCRIBIÓ EN VIVO A YANINA Y NEGÓ TODO

Mientras Yanina Latorre desarrollaba la información al aire, Paula Chaves se comunicó con ella en vivo para desmentir la versión.

“No es así, jamás pedí eso”, le escribió por WhatsApp la conductora de Olga, luego de intentar contactarse durante el día sin éxito.

Ante esto, Latorre sostuvo su información, aunque hizo una aclaración: aseguró que la versión proviene de personas vinculadas al streaming.