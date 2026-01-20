Araceli González volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales con un mensaje a corazón abierto para celebrar el cumpleaños de su pareja, Fabián Mazzei. Con palabras cargadas de amor y gratitud, la actriz le dedicó un posteo donde dejó en claro el lugar especial que ocupa el actor en su vida y en la de su familia.

En una publicación que rápidamente cosechó reacciones, Araceli escribió: “Te queremos mucho y agradecemos cada día estar cerca”, y fue todavía más allá con una definición que conmovió a muchos: “En lo más profundo estás instalado como el héroe que nos custodia, nos sana, nos escucha, nos cuida el alma y nos protege”. La actriz cerró su mensaje con una declaración romántica y directa: “Mi amor, feliz cumple, amor mío”, acompañada por emojis de corazones y una estrella.

LA RESPUESTA DE FABIÁN MAZZEI: AGRADECIDO Y CON UN FUERTE MENSAJE FAMILIAR

Fabián Mazzei no tardó en responderle con un comentario igual de sentido, en el que destacó el apoyo incondicional de Araceli y el vínculo que construyó con sus hijos, Flor y Toto.

“Gracias amor, solo eso… gracias de corazón. Siempre a mi lado en las buenas y en las malas”, expresó el actor, emocionado, y sumó una frase que reflejó el valor que le da a la intimidad familiar: “Gracias por dejarme entrar en los corazones de tus dos joyas: Flor y Toto”.

En su mensaje, Mazzei también compartió una reflexión personal sobre su presente y el paso del tiempo: dijo sentirse muy feliz de compartir con la gente que quiere, con sus amigos, con quienes lo acompañan “siempre”, incluso con aquellos que le envían un mensaje aunque no se vean hace mucho.

El emotivo saludo de cumpleaños de Araceli González a Fabián Mazzei. Crédito: Instagram

UN RECUERDO ESPECIAL PARA SUS PADRES Y LOS VALORES QUE LE DEJARON

Uno de los fragmentos más profundos del texto de Fabián estuvo dedicado a su historia familiar. El actor agradeció por “lo vivido”, por lo que lo convirtió en quien es hoy, y se mostró especialmente conmovido al recordar a sus padres, a quienes nombró con cariño.

“Agradecido de los padres que Dios me dio porque me enseñaron los principios básicos”, escribió, y enumeró esos aprendizajes que hoy lo sostienen: respetar, honrar su nombre, amar, trabajar, llorar cuando hay que llorar, ser honesto y pedir perdón cuando es necesario.

Mazzei también mencionó los nombres de sus padres, Héctor y Chiquita, y remarcó: “Todos los días los recuerdo y los honro”.

Para cerrar, agradeció a quienes lo saludaron en su día: “Gracias por todos los mensajes lindos que recibí y que me alegran más el día”.