Araceli González visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y contó el traumático episodio de su niñez que le generó fobia al agua.

“Le tengo fobia a las piletas, al mar”, reveló la actriz en el ciclo de eltrece, cuando el conductor le consultó por el tema.

Luego explicó el origen de ese miedo: “A mi mamá le costaba mucho pagarme la chapita para ir a un club a la pileta. El único día que la pagó, casi me matan. Un chico me empujó al agua porque sabía que no sabía nadar. A partir de ahí, nunca más”.

Aranceli González y Gustavo Bermúdez en Nano (Foto: web)

La escena de Nano que la obligó a enfrentar su fobia

Atento a su confesión, Pergolini indagó: “¿Hasta el día de hoy nunca más te metiste? ¿Evitás piletas o mar?”.

Aunque Araceli admitió que todavía siente temor, reveló que hubo una situación laboral que la obligó a enfrentar esa fobia: cuando grabó la telenovela Nano con Gustavo Bermúdez, tuvo que filmar una escena en un acuario.

“No, con la novela Nano y con delfines me tuve que meter”, recordó.

“Me tuvieron que ‘acuatizar’ en dos días para hacer una escena. Encima, los delfines, cuando vos estás en su pileta, empiezan a nadar a 50 kilómetros por hora; hacen oleajes tremendos porque no quieren que estés ahí…“, agregó.

"Me tuvieron que acuatizar, que sería adaptarme al agua, pero fue una experiencia hermosa", concluyó.

