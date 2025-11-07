Netflix encendió la expectativa de los fanáticos del espectáculo argentino al presentar las primeras imágenes oficiales de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán en la serie de ficción inspirada en la vida de “la One”.

La producción, realizada íntegramente en Argentina, apuesta fuerte con un elenco de primer nivel.

Junto a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth también interpretan distintas etapas de la vida de la icónica vedette y actriz, en una propuesta que promete mostrar el costado más íntimo y desconocido de Moria.

Moria. (L to R) Sebastian Rosso as Alberto Olmedo, Sofia Gala as Moria, Hernan Jimenez as Jorge Porcel, Micaela Riera as Susana Gimenez in Moria. Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025

Un elenco repleto de figuras para retratar a los grandes del espectáculo

El primer adelanto de la serie no solo dejó ver la transformación de Sofía Gala en Moria, sino que también reveló a los actores que darán vida a otros personajes históricos del mundo del espectáculo argentino.

Marco Antonio Caponi se pone en la piel de Mario Castiglione, mientras que Micaela Riera interpretará a Susana Giménez. El reparto se completa con Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso en el rol de Alberto Olmedo.

La dirección y el guion están a cargo de Javier Van de Couter, y la serie es una realización de About Entertainment, la productora liderada por Armando Bo.

La apuesta de About Entertainment y el fenómeno Netflix

About Entertainment es una productora audiovisual argentina dedicada a la ficción, la no ficción y el branded content, con un equipo encabezado por Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg.

Por su parte, Netflix sigue consolidando su presencia en el país y en el mundo, con más de 300 millones de suscriptores en 190 países. La plataforma ofrece series, películas y juegos en múltiples idiomas y géneros, permitiendo a sus usuarios ver contenido cuándo y dónde quieran.

La serie sobre Moria Casán se perfila como uno de los grandes estrenos argentinos del año y promete dar que hablar con su mirada audaz sobre la vida de una de las figuras más provocadoras y queridas del espectáculo nacional.