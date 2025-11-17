Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán, en la próxima serie de ficción inspirada en la vida y carrera de la icónica diva argentina conocida como “La One”.
La producción cuenta además con las participaciones de Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, quienes también asumirán diferentes etapas de la vida de la famosa vedette y figura televisiva.
La serie incluye una reinterpretación de la recordada obra teatral “Brujas”, donde el elenco asume personajes inspirados en las actrices originales. En esta versión, Griselda Siciliani encarna a Moria Casán, mientras que Luciana Ulrich Cárpena interpreta a Nora Cárpena, Pilar Viñes a Graciela Dufau, Martina Perret a Thelma Biral y Melisa Marzioni a Susana Campos.
El proyecto está dirigido y escrito por Javier Van de Couter y producido por About Entertainment, compañía liderada por Armando Bo.