Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán, en la próxima serie de ficción inspirada en la vida y carrera de la icónica diva argentina conocida como “La One”.

La producción cuenta además con las participaciones de Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, quienes también asumirán diferentes etapas de la vida de la famosa vedette y figura televisiva.

La serie incluye una reinterpretación de la recordada obra teatral “Brujas”, donde el elenco asume personajes inspirados en las actrices originales. En esta versión, Griselda Siciliani encarna a Moria Casán, mientras que Luciana Ulrich Cárpena interpreta a Nora Cárpena, Pilar Viñes a Graciela Dufau, Martina Perret a Thelma Biral y Melisa Marzioni a Susana Campos.

El proyecto está dirigido y escrito por Javier Van de Couter y producido por About Entertainment, compañía liderada por Armando Bo.

LAS FOTOS DE GRISELDA SICILIANI COMO MORIA CASÁN QUE CAUSARON FUROR

Foto: prensa Netflix Por: Alina Schwarcz / Netflix

Foto: prensa Netflix Por: Alina Schwarcz / Netflix