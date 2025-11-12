La profunda admiración que Lali Espósito siente por Moria Casán se había traducido en un videoclip juntas, y ahora que la One ´comenzó a conducir La Mañana con Moria, la cantante le envió un video que incluyó un conmovedor elogio y una promesa.
“Sos sorprendente, maravillosa. Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con hacer algo que quede en la historia, con algo que trascienda”, arrancó Lali en un video grabado.
“Lo puedo decir en primera persona, porque hemos compartido escenario, videoclip y es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística”, continuó.
En ese punto, Mariana enfatizó: “Quiero que la gente sepa que detras de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincracia, hay alguien profundamente sensible y bruja de las buenas, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro”.
“Te he visto en los ensayos por ejemplo para mi concierto, que muy generosamente viniste a ensayar encima mientras preparabas tu obra de teatro”.
Ahí explicó: “Tu forma de acercarte a cada persona... esos son los gestos que realmente hacen que uno después entienda el icono desde afuera”.
“Ya te visitaré, estaré ahí conversando de todo con vos”, prometió Lali Espósito a Moria Casán.