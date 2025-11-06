Netflix sorprendió este jueves al presentar el tráiler oficial de “LALI: La que le gana al tiempo”, la película documental que sigue de cerca la transformación personal y artística de Lali Espósito.

El film, producido en Argentina, se estrenará el próximo 4 de diciembre y estará disponible para todo el mundo.

La plataforma promete un acceso total y exclusivo a la vida de la cantante, con imágenes inéditas que la acompañan desde una etapa de introspección hasta su regreso triunfal a los escenarios.

El documental culmina con un momento histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Un viaje único al corazón de Lali

“LALI: La que le gana al tiempo” invita a los espectadores a sumergirse en el proceso creativo y emocional de una de las artistas más influyentes de Latinoamérica.

El film recorre los miedos, las decisiones y la pasión que marcaron su camino de vuelta, mostrando material de archivo personal y testimonios íntimos de su círculo más cercano.

La película está dirigida por Lautaro Espósito, quien además de ser el director artístico del proyecto musical de Lali, fue testigo privilegiado de cada paso en su evolución.

Este documental marca su debut como director de cine y le aporta una mirada fresca y personal a la historia de la cantante.

Foto: prensa

El detrás de escena de un regreso épico

El documental, que dura 1 hora y 14 minutos, fue producido por El Estudio, Rei Pictures y Cinemática, y cuenta con la música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj.

El equipo técnico incluye a Juana Blaya, Pablo Cruz y Majo Riera en la producción, y a Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y Lautaro Espósito como productores ejecutivos.

La dirección de sonido estuvo a cargo de Gastón Baremberg, con diseño y mezcla de Oliverio Duhalde. La edición fue realizada por Alejandro Carrillo Penovi, Vanesa Ferrario y Mariano Landetcheverry, bajo la supervisión de Sofía Viglioglia.

Foto: prensa

Cuándo y dónde ver LALI: La que le gana al tiempo

La película documental se estrenará el 4 de diciembre, solo por Netflix. Los fans podrán ver el recorrido de Lali desde su retiro de los escenarios hasta su consagración en Vélez, en un relato cargado de emociones y revelaciones.