Este 3 de diciembre, Federico Seeber sorprendió al ponerse al frente de La mañana con Moria ante la ausencia de la conductora Moria Casán, quien debutó el mes pasado en la pantalla de eltrece con un magazine cargado de actualidad.

Lejos de dejar espacio para dudas o especulaciones, el periodista aclaró que La One no estaría en el piso, pero sí saldría al aire desde Palacio Paz, la locación donde grabaría una participación para su serie biográfica, que se verá por Netflix.

Qué pasó con Moria Casán que no fue a su programa (eltrece)

“Moria no está en el piso. El ‘Moria móvil’ está yendo a un lugar muy especial, el Palacio Paz, y ella misma nos lo va a presentar en un ratito”, explicó Seeber.

Desde el exterior, el cronista sumó más detalles: “Se va a filmar el cumpleaños de Moria. Griselda Siciliani ya llegó. Entró directo al motorhome… Todo es muy extravagante. Moria en breve estará llegando.”

La serie sobre la vida de Moria Casán tiene como protagonista a Griselda Siciliani, acompañada por Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, quienes también interpretan a la diva en distintas etapas de su vida personal y profesional.

