Fueron tantas las temporadas de teatro que Moria Casán compartió con Nito Artaza que, más allá de que no hayan coincidido en tantas obras, la One le sacó la ficha en vivo al productor sobre sus mañas de galán.

“Estas como más joven vos. ¿Estás teniendo sexo? Ahora tenes una amiguita psicóloga...“, comentó la conductora de La Mañana con Moria.

Entre risas incómodas, Nito eludió la respuesta directa y afirmó con tono serio: “Yo cultivo muchos afectos, salgo a cenar...”.

Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza (Fotos: Movilpress)

Ahí Moria explotó: “Qué chanta, no lo puedo creer. ¡Qué garca!”.

Entonces, Nito Artaza remató: “Tengo amigas y amigos, sobre todo amigas, porque yo con los hombres me aburro”.

Las armas de seducción de Nito Artaza

A la hora de la seducción, Artaza reveló su estrategia de hacer una receta de pasta que le enseó Rodolfo Ranni y dijo: “Tomar un vinito. Sobre todo escucharla”.

Aunque al final, Nito Artaza confesó que tiene tinnitus, la misma dificultad auditiva que padece Luis Miguel: “En el amor me cuesta muchísimo si me hablan bajito, no sé qué me piden, si les gustó... Tengo audífonos”.