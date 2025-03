A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Cecilia Milone denunció a Nito Artaza a un año de la separación. En un desgarrador testimonio, la actriz reveló las intensas dificultades que atravesó durante ese período, tanto a nivel psicológico como físico.

“Me llevó un año entero recuperar las fuerzas, de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico. Recién ahora puedo contar qué pasó con mi vida”, expresó Cecilia, al hacer referencia al tiempo que le tomó procesar la relación y lo sucedido durante su convivencia con el humorista y actor.

Milone relató cómo vivió momentos de desesperación, particularmente durante el verano de 2022, una etapa que describió como “muy difícil” para ella. Según sus palabras, no podía comunicarse con Artaza, lo que generaba un profundo sentimiento de angustia e incomprensión.

En medio de rumores, mudanzas y crisis, Cecilia detalló un episodio en el que, en un intento por escapar del sufrimiento emocional, tomó varias pastillas con la intención de dormir y evitar la realidad: “El verano del 2022 fue muy difícil para mí”.

“Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía, no me podía hacer entender, me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos”, confesó. “Un día, en medio de la desesperación, tomé unas tres pastillas con la intención de dormir todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, cómo enfrentarlo, cómo pedirle que me ayudara”.

Lo que más sorprendió fue el relato de cómo Nito Artaza, en lugar de asistirla de la manera adecuada, no reaccionó como ella esperaba ante una situación tan delicada. “Esta persona que invita a hacer terapia antes, durante, después, para saber con quién está uno, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer dos funciones”, explicó Cecilia con notable dolor.

La situación empeoró, según ella, cuando, tras hacer una función a pesar de no estar en condiciones emocionales óptimas, un compañero de trabajo la instó a no realizar la segunda función si no se sentía capaz. Sin embargo, Cecilia decidió continuar a pesar del malestar: “Yo ya estaba ahí. No sabía qué iba a pasar después cuando volviera a mi casa, si eso iba a ser para más dolor, si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien”.

A pesar de las adversidades, Cecilia continuó adelante, demostrando su fortaleza profesional. “Yo hice la segunda función. Seguí. Hasta que apareció la oferta de hacer Drácula. Yo sentía que tenía que seguir haciendo la obra que estaba haciendo con mi pareja, pero a la vez sentía que tenía que hacer Drácula. Lo hice. Y antes de recuperarme, porque volví a ser yo, me encontré con la Cecilia que consiguió ser protagonista, con la valiente, con la artista”, recordó.

Sin embargo, la experiencia dejó una huella profunda en su corazón. Un cambio interno se produjo en ella cuando decidió no seguir en una relación destructiva: “Decidí dejar de besar a quien me lastima. Algo pasó dentro de mí, y decidí alejarme de todo aquello que me hacía daño”.

Finalmente, Cecilia expresó que hoy, con más fuerza y valentía, es capaz de contar su historia y, al mismo tiempo, dejó un mensaje claro para quienes atraviesan situaciones similares. “Recién cuando se produce algo que tiene que ver con la vida y la muerte, uno comprende que o se deja morir, o sale a recuperar la vida. Esta es la verdad. Ahora sí tengo la fuerza para hablar”, dijo con un tono firme.

LA REFLEXIÓN DE CECLILIA MILONE EN MEDIO DE SU DENUNCIA PÚBLICA CONTRA NITO ARTAZA

Cecilia Milone también aprovechó para instar a la reflexión: “No mandes a la gente a terapia, burlándote. Si te vuelves a encontrar con una situación así, de verdad ayuda a alguien. Llama al SAME, déjala internada en un psiquiátrico, pero no te burles cuando ya salió de tu casa y de tu vida. Sé bueno. Todavía podés serlo”.

Este testimonio de la actriz pone en evidencia a su expareja, en medio del escándalo por Chico Novarro. Un año después de la ruptura, Cecilia celebra su recuperación y, como ella misma expresó, “mi nacimiento” tras todo lo vivido.

