Alejandro Castelo contó cómo fue la tensa secuencia con Cecilia Milone cuando intentó hacerle una nota para Puro Show en la puerta de su casa.

Conforme a lo que relató el cronista del programa de eltrece, la actriz reaccionó contundente al ver la cámara y pidió que no la graben en ese momento: “Por favor, en la puerta de mi casa no viejo, por favor, yo no me meto en tu casa, me robaron acá”.

“Uno como cronista no quiere que pasen estas cosas, solamente queríamos preguntarle para que ella pueda aclarar pero la entiendo, está en todo su derecho a decir lo que siente”, comentó el movilero al respecto en el aire.

Alejandro Castelo contó cómo fue su tensa nota a Cecilia Milone.

Es que en las últimas semanas se difundió la información que el supuesto verdadero amor de Cecilia fue Chico Novarro y no Nito Artaza, con quien estuvo más de 20 años, y los medios buscaron su palabra, lo que provocó esta reacción.

POR QUÉ CECILIA MILONE REACCIONÓ FURIOSA AL VER UNA CÁMARA EN LA PUERTA DE SU CASA

Alejandro Castelo explicó por qué cree que Cecilia Milone reaccionó furiosa al ver un a cámara de Puro Show en la puerta de su casa.

“Cecilia volvía de su casa y ya había tenido un episodio con otro medio, que la estuvo esperando afuera de su casa y ella tuvo que irse a otro lado”, reveló cronista sobre el tenso momento con la actriz.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.