A meses de la escandalosa separación de Cecilia Milone y Nito Artaza, habló Belén Di Giorgio, la supuesta novia del capocómico, quien era amiga de la cantante. Y la destrozó mientras crecen los rumores de romance con Nito.

“El verano pasado me empezaron a dar con un caño y no tuve ganas de que se diga cualquier cosa, entonces empecé a hablar. Quería aclarar la verdad y lo que me pasaba a mí. La pasé mal al principio y siempre estuvo todo muy mal con Cecilia Milone”, expresó, rememorando cuando se la tildaba de tercera en discordia en la separación de la pareja.

Belén aclaró que Nito no se separó de Cecilia por ella.

“La pareja de Cecilia y Nito estaba terminada hace mucho tiempo y la relación de amistad con ella se rompió por cuestiones laborales. La última función que hice con ella terminé llorando. Ya estaba todo mal desde hace tiempo con Cecilia, no fue por las fotos esas (con Nito) que salieron de la playa un mes después”, sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

BELÉN DI GIORGIO DESTROZÓ A CECILIA MILONE

Belén Di Giorgio reveló que veía mal a Nito Artaza cuando estaba con Cecilia Milone y aseguró que la cantante “se portó mal” con ella.

“Es mi amigo Nito, antes era un poste cuando él estaba con Cecilia. Yo lo acompañé un montón y no rompí nada ni me metí en ninguna relación. Estoy muy desilusionada con Cecilia, se me cayó su imagen porque la quería. No me parece que una amistad se tenga que basar en todo lo que ella quiere hacer...”.

Belén destrozó a Cecilia.

“Fue horrible lo que me pasó. Conmigo se portó muy mal y no me merecía nada de todo eso. La nota que le hicieron en su momento genera dudas y ahí empezaron con las conjeturas. Todos los dedos me señalan a mí, pero por qué no aclaran que se separaron por otras cosas...”.

“Milone operó a periodistas en mi contra. Todas las cosas que dijo Roccasalvo que fueron innecesarias, ahora me enteré de que es amiga de Milone. Marcela Tauro también dijo cosas que no me gustaron. Me sentí re mal con ella, me fui llorando la última función. Siempre le dije a Cecilia que por más de que ellos se separen nunca iba a dejar de ser amiga de él”, sentenció, picante.