Belén Di Giorgio, la supuesta tercera en discordia entre Nito Artaza y Cecilia Milone, habló con LAM sobre los rumores de romance con el productor.

“No entiendo por qué se habla de que yo hice una traición, eso no es así”, dijo la bailarina y agregó: “Hace un tiempo que no tengo comunicación con Cecilia”.

Belén Di Giorgio habló con LAM.

“No me pongan a m en un lugar que no me corresponde, yo no estoy con Nito, jamás pasó nada”, dijo luego de que se viralizaran fotos juntos en Punta del Este.

BELÉN DI GIORGIO CONTÓ QUÉ LE DIJO NITO ARTAZA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Belén Di Giorgio contó en diálogo con el programa de América qué le dijo Nito Artaza en medio de la polémica por su separación de Cecilia Milone y la supuesta infidelidad.

“Él me dice que no le gusta que se me ponga a mí en este lugar, todo el tiempo me pregunta si estoy bien y yo le digo que estoy bien y tranquila”, expresó la actriz a LAM.