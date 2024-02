Después de que se viralizaran las imágenes de Nito Artaza con Belén Di Giorgio juntos en la playa, luego de que se conociera la información del Después de que se viralizaran las imágenes de Nito Artaza con Belén Di Giorgio juntos en la playa, la actriz impactó en Instagram con una fuerte reflexión sobre el amor.

“El amor no duele... Es casi perverso que esto esté instalado... El dolor que te destroza el corazón es el desamor... Es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor, pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón”, expresó Milone, contundente, mirando a cámara en el clip que posteó en su red social.

“¿A vos se te ocurriría decir que alguien se muró de oxígeno? No, nunca dirías eso... Pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo... Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, ese amor que se tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa, repetí conmigo, el amor no duele... Te lo juro”, sentenció. ¿Palito para Nito?

A NITO ARTAZA LO VIERON CON OTRA MUJER TRAS HABERSE SEPARADO DE CECILIA MILONE

En Implacables mostraron las imágenes de Nito Artaza con Belén Di Giorgio juntos en la playa luego de que la última semana se conociera la información del divorcio unilateral que Cecilia Milone habría iniciado tras la separación.

“Esto fue hoy, sábado, entre las 4 y 5 de la tarde en la Playa 1 de La Brava en Punta del Este, Nito estaba con su nueva compañía”, dijo Susana Roccasalvo.

Entonces, la conductora aseguró que habían más imágenes pero no las quiso publicar por su amistad con la actriz: “Las fotos de los besos por una cuestión de buen gusto no la voy a poner por Cecilia Milone”.