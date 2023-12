En medio de los fuertísimos rumores de separación que desde hace semanas revolotean muy cerca de Nito Artaza y Cecilia Milone, por primera vez, el humorista admitió que es verdad que están atravesando una fuerte crisis de pareja y, sincero, reveló qué fue lo que la desató.

“Hace 23 años que nos conocemos y hubo una discusión cuando hicimos Drácula por unos descuidos míos, pero nunca hubo una discusión por otra cosa, está todo bien y estoy yendo a verla ahora”, contó en diálogo con Mitre Live, deslizando que, a pesar de la tensión, no estarían separados.

“No pasó nada grave, dijeron que ella me pilló con alguien. Son cuestiones de la vida y fue una discusión de pareja existencial, jamás podría ocurrir algo así entre nosotros, varios medios hablaron de infidelidad y no pasó en absoluto”.

Además, negó haberle sido infiel. “Con Cecilia tuvimos una discusión y la mantuvimos, hace tanto tiempo que nos conocemos que hay amor y en algún momento hablaremos los dos. No pasó nada grave, dijeron que ella me pilló con alguien. Son cuestiones de la vida y fue una discusión de pareja existencial, jamás podría ocurrir algo así entre nosotros, varios medios hablaron de infidelidad y no pasó en absoluto”, sentenció, con firmeza.

NITO ARTAZA DIJO QUE NO LE FUE INFIEL A CECILIA MILONE

En la misma línea, Nito le dijo a Juan Etchegoyen que la crisis tiene que ver con temas “existenciales” y no con otra mujer.

“Hay una crisis pero de ninguna manera fue por una tercera en discordia”.

“Tenemos un trato de mucho amor y fue una discusión existencial, hay una crisis pero de ninguna manera fue por una tercera en discordia, todavía mantenemos esa discusión y esa crisis pero nunca se sabe con nosotros. Falta un capítulo de esta historia que no me quiero perder... Digamos que puede ser que siga la crisis, pero ahora me voy a verla”, cerró, esperanzado. ¿Fin de un amor?